Chi sono gli ex importanti di Fiordaliso Enzo Malpasso e Paolo Tonoli

Il racconto della storia d’amore tra Fiordaliso con Enzo Malepasso non ha avuto un lieto fine: “Abbiamo litigato, ci siamo scontrati, io per uscire da tutto questo pochi mesi dopo mi sono sposata. Qualche tempo dopo venni però a sapere che si era ammalato, io volevo andare a trovarlo ma chi mi disse che stava male mi disse che era meglio non andare perché c’era la moglie. Io non andai, lui morì e non andai neppure ai funerali. Dopo qualche giorno mi chiamò la moglie dicendomi che lui mi aveva aspettato fino alla fine. Da allora ho capito che devo sempre fare ciò che voglio. Lei è stata una grande donna per avermelo detto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Enzo Paolo Turchi ha avuto diverse fidanzate prima di Carmen Russo.

