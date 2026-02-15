I figli di Celentano sono tre e tutti volti noti del piccolo (e grande) schermo. La mamma è Claudia Mori, compagna storica del molleggiato che è diventata sua moglie nel lontano 1964. La coppia è molto affiatata e ha creato una famiglia splendida e coesa. La primogenita è amatissima dal pubblico: Rosita Celentano è entrata nel mondo dello spettacolo da piccolissima e ha tentato anche una carriera musicale. Il secondo figlio di Celentano si chiama Giacomo, ed è uno spiritualista motivatore. Infine, la piccola di casa Celentano si chiama Rosalinda ed è una splendida attrice – ma è stata anche un’abile cantante Chi sono i fratelli di Rosita Celentano e cosa fanno nella vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono Giacomo e Rosalinda, i fratelli di Rosita Celentano e cosa fanno nella vita

Anna Tatangelo ha tre fratelli: Silvia, Maurizio e Giuseppe.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giacomo De Luca: Seduco me stesso e chi mi guarda, abbracciando le loro emozioni; Giacomo Ghilardi: Per Anci Lombardia è fondamentale la riforma della Polizia Locale; Una folla per Giacomo Poretti, tra comicità e domande spirituali VIDEO; I fratelli Ruggeri firmano la colonna sonora di Per un po’, al cinema dal 26 febbraio.

Chi sono i fratelli di Rosita Celentano, Giacomo e Rosalinda/ I nostri genitori sono stati un esempioChi sono i fratelli di Rosita Celentano, Giacomo e Rosalinda: uniti dalla musica e dall'arte. Tutti hanno seguito in parte le orme di Adriano Celentano ... ilsussidiario.net

Fratelli Rosita Celentano, chi sono Giacomo e Rosalinda/ Momenti di alti e bassi vissuti in famigliaFratelli Rosita Celentano, chi sono Giacomo e Rosalinda: Non sono mancati gli alti e bassi Rosita Celentano ha avuto la possibilità lungo la vita di vivere accanto ai due fratelli Giacomo e Rosalind ... ilsussidiario.net

Quando compie gli anni… non può non festeggiarli qui con noi Domenica a #Verissimo, non perdete l’intervista di Rosita Celentano! facebook