chi sono alessandro e giorgio merk ricordi i figli di rita pavone e del marito teddy reno

Alessandro e Giorgio Merk Ricordi sono i figli di Rita Pavone e Teddy Reno, sposati dal 1968. La coppia ha scelto di tenere la loro vita privata lontano dai riflettori, anche se ogni tanto emergono dettagli sulla loro famiglia. Recentemente, sono emerse nuove fotografie che mostrano i due figli mentre partecipano a un evento musicale a Milano, confermando il legame con il mondo dello spettacolo.
Rita Pavone è sposata dal 1968 con il produttore discografico e cantante Teddy Reno (pseudonimo di Ferruccio Merk Ricordi). La coppia, che si è stabilita in Svizzera, ha due figli: Alessandro (nato nel 1969) e Giorgio (nato nel 1974), entrambi noti con il cognome Merk Ricordi. Alessandro Merk Ricordi è nato nel 1969 a Lugano, lavora come giornalista a Ginevra dove vive. Collabora con la tv locale oltre a coordinare la redazione della radiotelevisione svizzera. Ha lavorato anche per il magazine Modem come inviato, realizzando vari servizi giornalistici. Cinque anni dopo di lui è nato, nel 1974, sempre a Lugano in Svizzera Giorgio Merk Ricordi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Fuori ora su tutte le piattaforme digitali il nuovo brano di Rita Pavone: "Nel Febbraio di un mattino", la canzone ufficiale del carnevale di Viareggio. Produzione esecutiva: Betty Wrong Produzione artistica e arrangiamento: Filadelfo Castro e Giorgio Merk