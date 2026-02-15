Chi ha vinto la 152a edizione del Carnevale di San Giovanni in Persiceto

Il Carnevale di San Giovanni in Persiceto si è concluso con il trionfo di un carro allegorico, che ha conquistato il pubblico durante la sfilata di ieri. La giornata soleggiata ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso, pronti a godersi le coreografie colorate e le maschere vivaci. È stata una festa di strada, con coriandoli e musica che hanno riempito l’aria, mentre i giudici annunciavano il vincitore tra le varie squadre in gara.

C'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) Assolata a gioiosa l'ultima giornata della 152a edizione del Carnevale storico di Persiceto che ha visto la sfilata e le premiazioni dei carri allegorici. Prima classificata la società Mazzagatti che con il carro "La Macchina dei sogni" che si aggiudica il gonfalone bianco della vittoria, seconda classificata la società I Gufi e terza classificata la società Figli della Baldoria. Al carnevale di San Matteo della Decima prima classificata la società I Pundgaz con il carro “L’anima delle cose”, seconda Macaria e terza Qui dal '65.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Carnevale a San Giovanni in Persiceto 2026, novità nei percorsi e streaming. “Sarà unico” A San Giovanni in Persiceto il Carnevale torna con alcune novità. Lavori sulla pista ciclabile, chiusa la provinciale 38 a San Giovanni Persiceto Dal 12 al 31 gennaio 2026, la strada provinciale 83 tra via Cento e via Romitta a San Giovanni Persiceto sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chi vuol essere milionario, puntata 8 febbraio: ecco chi ha vinto; L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track; Lucas Pinheiro Braathen oro in gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Risultati sci oggi; The Voice Kids: vince Matteo Trullu, Nek si emoziona (in ginocchio). Poi la pazza idea: Sanremo Kids. Chi ha vinto The Voice Kids 2026, il vincitore è Matteo del Team di NEKMatteo Trullu del team Nek si è aggiudicato la vittoria a The Voice Kids 2026: il 13enne sardo convince giuria e coach. superguidatv.it Chi ha vinto The Voice Kids 2026: Matteo Trullu alza il trofeo in finaleMilano, 14 febbraio 2026 – Si è conclusa con tante emozioni l’edizione 2026 di The Voice Kids. Il talent show musicale riservato a bambini a ragazzini condotto da Antonella Clerici su Raiuno ha vissut ... quotidiano.net Tante le persone che hanno partecipato ai funerali. Dopo le esequie la salma è stata trasportata nel cimitero di Monte San Giovanni Campano facebook