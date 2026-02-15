Il couch-friend, figura che sta emergendo sempre di più, si fa conoscere perché offre supporto emotivo senza giudizio. Questa presenza diventa fondamentale quando ci sentiamo sopraffatti o abbiamo bisogno di qualcuno con cui condividere i nostri pensieri più profondi. Un esempio concreto: molte persone si rivolgono a lui dopo una giornata difficile, trovando conforto nel semplice gesto di ascoltare e condividere.

Nelle nostre cerchie sociali classifichiamo spesso gli amici in base a ciò che facciamo insieme: c’è chi è perfetto per i viaggi, chi per le serate in discoteca e chi è il punto di riferimento per i consigli seri. Tuttavia, sta emergendo un nuovo termine, reso virale dai social media, per definire un legame forse ancora più prezioso: il couch-friend (letteralmente, l’amico da divano). Questa figura rappresenta l’antidoto perfetto alla pressione sociale moderna, incarnando un tipo di amicizia a “bassa manutenzione” che non richiede sforzi, maschere o programmi elaborati. Il couch-friend è quella persona con cui il livello di confidenza è talmente alto da rendere superfluo qualsiasi intrattenimento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è il couch-friend e perché è una presenza importante nella vita di ognuno di noi

In Italia, sempre più persone cercano uno spazio di relax e sincerità, lontano dai ritmi frenetici.

