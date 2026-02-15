Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove | tutti gli ospiti di Fabio Fazio
Stasera 15 febbraio Che tempo che fa torna sul Nove: tra gli ospiti Fiorella Mannoia, Vanessa Incontrada e Serena Rossi, con Fabio Fazio pronto ad alternare spettacolo, attualità e il finale del Tavolo. Torna l'appuntamento della domenica sera con Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Questa sera, 15 febbraio 2026, a partire dalle 19:30 sul NOVE (e in streaming su discovery+), il programma propone una puntata ricca di ospiti protagonisti della nuova stagione musicale, teatrale e culturale italiana. Gli ospiti della puntata del 15 febbraio: Sport, Musica e Teatro Tra i protagonisti della serata ci sarà Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, in un momento cruciale in vista dei Giochi Olimpici Invernali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Il video celebrativo di Che Tempo Che Fa su Ornella Vanoni
