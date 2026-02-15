CHE TEMPO CHE FA | GLI OSPITI DI DOMENICA 15 FEBBRAIO TRA OLIMPIADI E SHOW
Domenica 15 febbraio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: il Presidente della Fondazione Milano–Cortina 2026 Giovanni Malagò; Vanessa Incontrada, protagonista a teatro della commedia romantica “Ti sposo ma non troppo” diretta e interpretata da Gabriele Pignotta. Fiorella Mannoia, presto in tour con il nuovo progetto live “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, in occasione dei trent’anni dell’album cult di Fabrizio De André “Anime Salve”, realizzato in collaborazione con Ivano Fossati nel 1996; Serena Rossi, nei teatri di tutta Italia con “SereNata a Napoli”, il primo spettacolo musicale di cui è autrice e interprete, dedicato alla sua città e alle canzoni della sua tradizione. 🔗 Leggi su BubinoblogLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
