Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio stasera sul NOVE | anticipazioni puntata e ospiti di domenica 15 febbraio 2026

Fabio Fazio presenta questa sera su NOVE una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa”, dopo che il programma ha riscosso un grande successo nelle scorse settimane. La puntata di domenica 15 febbraio 2026 si svolge in diretta e sarà disponibile anche in streaming su discovery+. Fazio porta sul palco ospiti di spicco e affronta temi di attualità, intrattenendo il pubblico con interviste e approfondimenti.

Domenica 15 febbraio 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata "Che Tempo Che Fa", il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l'OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera. "Che Tempo Che Fa" sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 15 febbraio 2026. Anche in questa edizione di "Che Tempo Che Fa", a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo. Che Tempo Che Fa, puntata 15 febbraio 2026 su NOVE: ospiti Malagò, Vanessa Incontrada, Fiorella Mannoia, Serena Rossi, Cecilia Sala.