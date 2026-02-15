Che ci faccio a Milano Cortina? Scrivo un pezzo di storia del mio Paese il Kenya
Issa Gachingiri Laborde Dit Pere ha deciso di partecipare ai Giochi Invernali di Milano Cortina per portare il Kenya nel mondo dello sci. Viene da un paese senza tradizione nel settore e ha scelto di sfidare le aspettative, portando con sé la madre. La sua presenza rappresenta un passo avanti per l’atletismo africano, che spesso si concentra su discipline diverse da quelle invernali. Gachingiri si allena duramente in Italia, cercando di migliorare le sue prestazioni e di far conoscere il suo paese in un contesto insolito.
Era l'ultimo, ma anche il primo. Comparsa, se volete, ma anche pioniere. "Mi chiamo Issa Gachingiri Laborde Dit Pere e ho 18 anni. Sono il secondo atleta nella storia del Kenya alle Olimpiadi Invernali, il primo maschio". Ultimo in gara nel gigante maschile, col pettorale 81, ma il primo nella storia del suo Paese tra i maschi. "La prima in assoluto è stata Sabrina Simader". Siamo andati a cercare: Sabrina ha partecipato ai Giochi 2018, in Corea del Sud, fuori in gigante nella seconda manche: aveva 18 anni. Si era trasferita in Austria, dal Kenya, all'età di 3 anni, ha dovuto smettere di sciare perché non aveva trovato abbastanza sponsor per continuare l'attività agonistica.
Cara fabbrica ti scrivo: “Ci hai dato anni di lavoro. Da mio padre, che è stato anche mio capo, a me. Ora è dura accettare la tua fine”
Una lettera che ricorda i momenti trascorsi in fabbrica, dove generazioni di lavoratori hanno condiviso impegno e sacrifici.
Il negozio Zamboni chiude i battenti. Si spegne un pezzo di storia del paese
Il negozio Zamboni di Arco si avvia alla chiusura definitiva, segnando la fine di una presenza storica nel territorio.
