ChaO | Trionfo ad Annecy film d’animazione sbarca in USA nel 2026 e fan italiani in attesa di data d’uscita

Da Annecy al Grande Schermo: “ChaO” Conquista l’America e l’Attesa Italiana Cresce. Il film d’animazione “ChaO”, trionfatore al Festival di Annecy nel 2025, debutterà nelle sale nordamericane il 10 aprile 2026. Prodotto dallo Studio 4°C, il lungometraggio racconta una storia d’amore inusuale tra una principessa sirena e un comune impiegato, affrontando temi di diversità e accettazione. Al momento, una data di uscita per l’Italia non è ancora stata annunciata, alimentando la curiosità e l’attesa dei fan. Un Riconoscimento Internazionale: Il Successo di “ChaO” ad Annecy. Il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione di Annecy rappresenta una vetrina cruciale per l’animazione mondiale, un punto di incontro per professionisti e appassionati.🔗 Leggi su Ameve.eu

