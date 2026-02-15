ChaO | Trionfo ad Annecy film d’animazione sbarca in USA nel 2026 e fan italiani in attesa di data d’uscita
Il film d’animazione “ChaO” ha vinto il premio principale al Festival di Annecy, portando entusiasmo tra i fan italiani che attendono ancora una data di uscita ufficiale. La pellicola, diretta da un regista emergente, arriverà nei cinema degli Stati Uniti il 10 aprile 2026, segnando il debutto internazionale dopo il successo in Francia. La produzione ha già suscitato interesse tra gli appassionati, che sperano di poterlo vedere al più presto anche nel loro Paese.
Da Annecy al Grande Schermo: "ChaO" Conquista l'America e l'Attesa Italiana Cresce. Il film d'animazione "ChaO", trionfatore al Festival di Annecy nel 2025, debutterà nelle sale nordamericane il 10 aprile 2026. Prodotto dallo Studio 4°C, il lungometraggio racconta una storia d'amore inusuale tra una principessa sirena e un comune impiegato, affrontando temi di diversità e accettazione. Al momento, una data di uscita per l'Italia non è ancora stata annunciata, alimentando la curiosità e l'attesa dei fan. Un Riconoscimento Internazionale: Il Successo di "ChaO" ad Annecy. Il Festival Internazionale del Cinema d'Animazione di Annecy rappresenta una vetrina cruciale per l'animazione mondiale, un punto di incontro per professionisti e appassionati.
