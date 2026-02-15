Cesena tra ricordo di Pantani e contestazioni | la sconfitta infiamma la curva e preoccupa per il futuro del club

A Cesena, la sconfitta contro la squadra avversaria ha scatenato una forte protesta tra i tifosi della curva, mentre l’omaggio a Marco Pantani si è svolto tra momenti di emozione e tensione. La contestazione si è accesa dopo che la squadra ha perso in modo pesante, alimentando l’insoddisfazione dei supporter che chiedono risposte immediate. Nel frattempo, il ricordo del ciclista, scomparso nel 2004, è stato accompagnato da cori e striscioni, ma le polemiche legate all’attuale crisi del club hanno messo un’ombra sull’evento.

Manuzzi tra Ricordo e Protesta: L'Omaggio a Pantani Offuscato dalla Crisi del Cesena. Cesena, 15 febbraio 2026 – Il Manuzzi ha vissuto oggi una giornata di contrasti, segnata dal commosso ricordo di Marco Pantani, scomparso 22 anni fa, e dalla crescente frustrazione dei tifosi per la crisi del Cesena Calcio. Un coro di fischi ha accompagnato l'uscita dal campo dei giocatori, al termine di una partita che ha acuito le preoccupazioni per il futuro del club. Un Tributo al Pirata, Simbolo di una Romagna che Vorrebbe Ripartire. L'atmosfera al Manuzzi era particolarmente intensa fin dalle prime ore del pomeriggio.