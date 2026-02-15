Cerri | Siamo molto arrabbiati Vogliamo rifarci già con lo Spezia
Alberto Cerri si dice molto arrabbiato perché vuole rifarsi subito con lo Spezia. La sua prima partita da titolare con il Venezia si è giocata dopo aver visto il secondo tempo di Chiavari dalla panchina, a causa dell’assenza di Shpendi.
Prima partita da titolare per Alberto Cerri, che dopo il secondo tempo di Chiavari parte dall’inizio contro il Venezia, complice anche l’assenza di Shpendi. L’ex Como si è subito fatto trovare pronto, segnando anche il gol della bandiera contro l’Entella, portando esperienza e, soprattutto, chili davanti. Ieri sera ha provato in tutti i modi a far male al Venezia, ma trovando un reattivissimo Stankovic sulla sua strada, quando non è stata sbarrata dalla difesa veneta. "È stata una partita molto particolare – spiega proprio l’ex attaccante del Como –, giocata contro una squadra forte, che sta dimostrando di essere meritatamente in testa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Valleriana in protesta: "Siamo delusi e arrabbiati"
La Valleriana scende in strada per far sentire la propria voce.
Accoltellato a scuola a La Spezia, lo zio: “Vogliamo giustizia per tutta la famiglia, serve una legge severa”
A La Spezia, la tragica morte di Abanoub Youssef, 18 anni, colpito a scuola da un coetaneo, ha suscitato dolore e richieste di giustizia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Bari, Cerri: Ci siamo compattati molto. Più che il gol è la vittoria che è liberatoriaL'attaccante biancorosso Leonardo Cerri ha parlato ai microfoni di Radio Bari dopo il successo ottenuto contro il Mantova: Più che il gol - riporta TuttoBari.com - è la vittoria che è liberatoria. Ci ... tuttomercatoweb.com
