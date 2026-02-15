Ceramica italiana a rischio Ets | famiglie e imprese verso un aumento dei costi e possibile delocalizzazione produttiva

La ceramica italiana si trova in difficoltà a causa dell’introduzione del sistema Ets europeo, che potrebbe far salire i costi e spingere le aziende a spostare la produzione all’estero. Molti imprenditori temono che questa misura aumenti le spese energetiche e riduca la loro competitività sui mercati internazionali. Le famiglie, invece, potrebbero finire per pagare di più per i prodotti di ceramica di uso quotidiano. In alcune zone, le imprese stanno già valutando la possibilità di trasferire le linee di produzione fuori dall’Italia per contenere i costi.