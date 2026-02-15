Ceramica italiana a rischio Ets | famiglie e imprese verso un aumento dei costi e possibile delocalizzazione produttiva
La ceramica italiana si trova in difficoltà a causa dell’introduzione del sistema Ets europeo, che potrebbe far salire i costi e spingere le aziende a spostare la produzione all’estero. Molti imprenditori temono che questa misura aumenti le spese energetiche e riduca la loro competitività sui mercati internazionali. Le famiglie, invece, potrebbero finire per pagare di più per i prodotti di ceramica di uso quotidiano. In alcune zone, le imprese stanno già valutando la possibilità di trasferire le linee di produzione fuori dall’Italia per contenere i costi.
L’allarme della ceramica italiana: l’Ets europeo rischia di pesare sulle famiglie e sulla competitività. L’industria ceramica italiana lancia un appello all’Europa: il sistema di scambio delle quote di emissioni (Ets) rischia di compromettere la competitività del settore e di far lievitare i prezzi per i consumatori. Francesco Manacorda, vicepresidente di Confindustria Ceramica, ha espresso forti preoccupazioni il 15 febbraio 2026, chiedendo una revisione del sistema per evitare che i costi aggiuntivi ricadano sulle famiglie italiane già provate dall’inflazione. Una filiera sotto pressione: la vulnerabilità del settore ceramico.🔗 Leggi su Ameve.eu
Decreto Bollette: 3 Miliardi per Famiglie e Imprese, Bonus e Sconti per Mitigare l’Aumento dei Costi Energetici.
Il governo Meloni ha approvato un nuovo decreto legge per far fronte all'aumento dei costi energetici, che ha colpito duramente famiglie e imprese.
Dopo anni di dominio del tasso fisso, l'aumento dei costi spinge le famiglie verso una scelta dettata dalla necessità di tagliare la rata mensile, che nelle grandi città è diventata un ostacolo quasi insormontabile
Le famiglie italiane cercano di adattarsi all’aumento dei costi dei mutui.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Roberto Finesi nuovo amministratore delegato di Ceramica Catalano; Aumento dei dazi sulle ceramiche cinesi: l’allarme delle imprese venete; Confindustria Veneto Est, allarme dazi sulla ceramica cinese, Ue ci ripensi.
Ceramica, settore a rischio sopravvivenzaI vertici di Confindustria a Bruxelles: Siamo di fronte a un punto di rottura. L’Europa deve sospendere il sistema Ets almeno fino al 2030 . Senza una revisione immediata di norme, scadenze e ... ilrestodelcarlino.it
Allarme della ceramica italiana a Bruxelles: L'Ets ci soffocaBRUXELLES - Cambiare o morire. L'industria della ceramica italiana porta a Bruxelles il proprio grido d'allarme. Nel pieno di decisioni cruciali per il Green deal - soprattutto per automotive e ... ansa.it
