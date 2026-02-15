Centrale dell’Arte presenta Pinocchio

Centrale dell’Arte ha deciso di presentare una nuova mostra dedicata a Pinocchio, il famoso burattino di legno, per celebrare i 140 anni dalla sua creazione. La scelta nasce dal grande interesse del pubblico e dal desiderio di rinnovare l’attenzione su questa figura iconica. La mostra include anche alcune illustrazioni originali e oggetti provenienti da collezioni private, che raccontano la storia di Pinocchio attraverso i secoli.

Chi non conosce Pinocchio? Il burattino senza fili è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più celebri e affascinanti della letteratura mondiale. E le sue avventure, ambientate in un’Italia che oggi non c’è più ma che in fondo ci portiamo dentro, raccontano le difficili ma al tempo stesso entusiasmanti trasformazioni dall’infanzia all’adolescenza, verso l’età adulta. Un “viaggio” irto di ostacoli, di inciampi, alla ricerca dell’equilibrio fra desideri e regole, fra l’ego individuale e l’essere sociale; un viaggio reso possibile dal sostegno e dall’amore incondizionato dei propri genitori. È su questo rapporto, spesso burrascoso, fra l’io bambino e la società adulta che si incentra lo spettacolo creato da Centrale dell’Arte sul celebre romanzo di Collodi: ’Pinocchio, storia di un pezzo di legno’ è il titolo dello spettacolo in scena oggi (ore 16,45) al Teatro Puccini di Firenze per la rassegna ’Per grandi e Puccini’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

