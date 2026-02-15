Cede via del Chianti | Il tratto si aggrava

La via del Chianti si è rotta a causa delle piogge intense che sono cadute per giorni senza sosta. Le strade si sono usurate e alcuni tratti sono diventati pericolosi, rendendo difficile il passaggio di auto e mezzi di soccorso. La situazione si è aggravata in particolare vicino alle pendici delle colline, dove il terreno si è indebolito e ha causato crolli di piccoli tratti di carreggiata.

La pioggia battente, andata avanti per giorni – concedendo poche tregue – ha lasciato il segno sul territorio. Le recenti e intense piogge che hanno interessato il territorio comunale hanno accentuato l'avvallamento di via del Chianti in prossimità della frazione di Stibbiolo. Una situazione che è stata immediatamente messa sotto la lente dalla giunta guidata dal sindaco Matteo Arcenni. "Gli uffici comunali hanno tempestivamente proceduto alle verifiche tecniche necessarie – spiega una nota dell'amministrazione – per accertare le cause e valutare gli interventi più idonei alla messa in sicurezza del corpo stradale".