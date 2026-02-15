C’è posta per te tre omonime e un amore perduto | in studio anche una messinese con la pignolata per Maria
Tre donne con lo stesso nome, Concetta Mangano, e un uomo chiamato Alfredo si sono incontrati di nuovo dopo più di sessant’anni, a causa di una richiesta di chiarimento. La puntata di ieri di
Tre Concetta Mangano, un solo Alfredo e una vicenda che attraversa oltre sessant’anni. È quanto accaduto nella puntata di ieri di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi. La storia parte dal 1962, a Torino. Alfredo è un giovane barbiere quando nota, nella sartoria di fronte al negozio, una ragazza che lo colpisce subito: si chiama Concetta. Ogni giorno la riaccompagna a casa, tra chiacchiere e qualche bacio rubato lungo il tragitto. Dopo cinque mesi, però, lei gli annuncia il ritorno in Sicilia. I due continuano a scriversi per tre anni. Poi la vita prende un’altra direzione: Alfredo si sposa, la moglie scopre la corrispondenza e brucia le lettere.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Danny Napoli a La Pennicanza, pignolata messinese per Fiorello e Biggio con un occhio puntato alla solidarietà
Messina si fa sentire con un tocco di umorismo e solidarietà.
C’è posta per te, sconcerto in studio tra familiari: “Mi dice pezzo di…”. Maria De Filippi senza parole
#C’è-posta-per-te || Una puntata di “C’è posta per te” ha lasciato il pubblico senza parole.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: C'è Posta per Te, stasera sabato 14 febbraio: le anticipazioni; Quinta puntata Sabato 7 febbraio - C'è posta per te Le puntate | Witty TV; C'è posta per te torna stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni della quinta puntata; C’è Posta per Te, Giorgia 'testimone di nozze' e De Filippi zittisce un ex fidanzato: cosa vedremo stasera.
C’È POSTA PER TE 2026, 6A PUNTATA/ Diretta e storie: Gerry Scotti in lacrime per Francesco: Ti ammiroC'è posta per te 2026 torna in onda oggi 14 febbraio su Canale 5 con una nuova puntata: anticipazioni, storie e chi sono gli ospiti ... ilsussidiario.net
C’è Posta per te 2026, ospiti: una cantante e due calciatori | SpoilerChi approderà a C'è Posta per te 2026 come ospite? Dopo la registrazione odierna possiamo offrirvi ulteriori nomi di Vip presenti in studio. superguidatv.it
Ultim’ora Biancavilla: a “C’è Posta per Te” la storia di una famiglia biancavillese Trasmessa questa sera la storia di una famiglia di Biancavilla a “C’è Posta per Te”. Il postino di Maria De Filippi era venuto in città il 16 gennaio scorso. In studio un papà, rimasto facebook