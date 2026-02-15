C’è posta per te tre omonime e un amore perduto | in studio anche una messinese con la pignolata per Maria

Tre donne con lo stesso nome, Concetta Mangano, e un uomo chiamato Alfredo si sono incontrati di nuovo dopo più di sessant’anni, a causa di una richiesta di chiarimento. La puntata di ieri di

Tre Concetta Mangano, un solo Alfredo e una vicenda che attraversa oltre sessant’anni. È quanto accaduto nella puntata di ieri di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi. La storia parte dal 1962, a Torino. Alfredo è un giovane barbiere quando nota, nella sartoria di fronte al negozio, una ragazza che lo colpisce subito: si chiama Concetta. Ogni giorno la riaccompagna a casa, tra chiacchiere e qualche bacio rubato lungo il tragitto. Dopo cinque mesi, però, lei gli annuncia il ritorno in Sicilia. I due continuano a scriversi per tre anni. Poi la vita prende un’altra direzione: Alfredo si sposa, la moglie scopre la corrispondenza e brucia le lettere.🔗 Leggi su Messinatoday.it

