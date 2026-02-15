C' è posta per te Noemi umilia Antonio prima di uscire | Almeno la pasta col burro

Sabato 14 febbraio, durante una puntata di C’è Posta per Te, Noemi ha fatto infuriare Antonio di Torino con una frase pungente. La donna, rivolgendo una battuta acuta, ha commentato la sua pasta col burro, lasciando l’uomo senza parole mentre si preparava ad uscire. La scena si è svolta davanti a tutta la famiglia, creando scompiglio tra i presenti.

Nella puntata di C'è Posta per Te di sabato 14 febbraio, Maria De Filippi apre con "la storia di un amore interrotto", raccontando il caso di Antonio di Torino.Dopo 17 anni di matrimonio, Antonio torna a casa e viene messo fuori dalla moglie Noemi, convinta che l'abbia tradita con una donna incontrata al circolo sportivo. Antonio nega un tradimento fisico: "Io non l'ho mai tradita, ho solo chattato con questa signora per due mese". I messaggi incriminati includono frasi come "Vorrei morderti i piedi" e "Vorrei sentire il tuo fiato sul collo", oltre a regali fatti alla donna in un periodo di difficoltà economica familiare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - C'è posta per te, Noemi umilia Antonio prima di uscire: "Almeno la pasta col burro..." Tradimento in diretta a C'è Posta per Te: Antonio implora Noemi dopo i messaggi segreti Antonio ha deciso di intervenire in diretta a C'è Posta per Te dopo aver scoperto i messaggi segreti di Noemi, che lo avevano lasciato senza parole. C'è Posta per Te, Noemi non perdona Antonio per il messaggio 'Vorrei morderti i piedi' a un'altra Noemi decide di non perdonare Antonio dopo aver letto il suo messaggio in cui scriveva "Vorrei morderti i piedi", causando la fine della loro relazione di 17 anni.