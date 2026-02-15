Noemi decide di non perdonare Antonio dopo aver letto il suo messaggio in cui scriveva “Vorrei morderti i piedi”, causando la fine della loro relazione di 17 anni. La puntata di

La busta resta chiusa e la relazione si interrompe dopo 17 anni. La puntata del 14 febbraio di C’è Posta per Te si apre con quella che Maria De Filippi definisce “la storia di un amore interrotto”. Non un tradimento consumato, ma qualcosa che per Noemi è persino peggio: attenzioni, parole, regali e desideri indirizzati a un’altra donna. Antonio da Torino, 17 anni di matrimonio, due figlie, una crisi economica che lo ha lasciato senza lavoro e con l’autostima a pezzi. Conosce una donna al circolo sportivo e inizia a scriverle. “Non l’ho mai tradita”, ripete in studio. “Ho solo chattato per due mesi”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - C’è Posta per Te, Noemi non perdona Antonio per il messaggio ‘Vorrei morderti i piedi’ a un’altra

Antonio ha partecipato a C’è Posta per Te il 14 febbraio dopo che sua moglie lo ha lasciato, scoprendo i messaggi che inviava a un’altra donna.

Antonio ha deciso di intervenire in diretta a C’è Posta per Te dopo aver scoperto i messaggi segreti di Noemi, che lo avevano lasciato senza parole.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.