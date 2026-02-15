C’è Posta per Te Noemi non perdona Antonio per il messaggio ‘Vorrei morderti i piedi’ a un’altra
Noemi decide di non perdonare Antonio dopo aver letto il suo messaggio in cui scriveva “Vorrei morderti i piedi”, causando la fine della loro relazione di 17 anni. La puntata di
La busta resta chiusa e la relazione si interrompe dopo 17 anni. La puntata del 14 febbraio di C’è Posta per Te si apre con quella che Maria De Filippi definisce “la storia di un amore interrotto”. Non un tradimento consumato, ma qualcosa che per Noemi è persino peggio: attenzioni, parole, regali e desideri indirizzati a un’altra donna. Antonio da Torino, 17 anni di matrimonio, due figlie, una crisi economica che lo ha lasciato senza lavoro e con l’autostima a pezzi. Conosce una donna al circolo sportivo e inizia a scriverle. “Non l’ho mai tradita”, ripete in studio. “Ho solo chattato per due mesi”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
