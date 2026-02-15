C’è il Quartetto di Cremona in concerto a Solomeo

Il Quartetto di Cremona suona oggi a Solomeo per festeggiare 25 anni di musica. La formazione, rimasta invariata nel tempo, porta avanti un repertorio che ha conquistato pubblico in Italia e all’estero. Il concerto si terrà alle 17 al teatro Cucinelli e promette di regalare un’ora di musica intensa e coinvolgente.

Celebra 25 anni di attività con la stessa formazione originale – e di successi in Italia e nel mondo – il Quartetto di Cremona (nella foto), atteso protagonista del nuovo concerto della stagione musicale del teatro Cucinelli di Solomeo, oggi pomeriggio alle 17.30. Il quartetto è formato da Cristiano Gualco, violino, Paolo Andreoli, violino, Simone Gramaglia, viola, Giovanni Scaglione, violoncello e oggi proporrà due pagine del cosiddetto “grande repertorio”: il Quartetto in la maggiore op. 41 n. 3 di Robert Schumann, del 1842, e il Quartetto in fa maggiore di Maurice Ravel, del 1903. Forte di una costante e apprezzata attività dal vivo in tutta Europa, Nord e Sud America e in Oriente, e di una pluripremiata discografia, dal 2011 il complesso e? anche titolare della cattedra del Corso di Alto Perfezionamento per Quartetto d’Archi all’ Accademia Walter Stauffer di Cremona e, nel 2019, ha ricevuto il “ Franco Buitoni Award ” dal Borletti Buitoni Trust per il costante contributo alla promozione della musica da camera in Italia e nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

