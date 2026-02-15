C’è il Quartetto di Cremona in concerto a Solomeo
Il Quartetto di Cremona suona oggi a Solomeo per festeggiare 25 anni di musica. La formazione, rimasta invariata nel tempo, porta avanti un repertorio che ha conquistato pubblico in Italia e all’estero. Il concerto si terrà alle 17 al teatro Cucinelli e promette di regalare un’ora di musica intensa e coinvolgente.
Celebra 25 anni di attività con la stessa formazione originale – e di successi in Italia e nel mondo – il Quartetto di Cremona (nella foto), atteso protagonista del nuovo concerto della stagione musicale del teatro Cucinelli di Solomeo, oggi pomeriggio alle 17.30. Il quartetto è formato da Cristiano Gualco, violino, Paolo Andreoli, violino, Simone Gramaglia, viola, Giovanni Scaglione, violoncello e oggi proporrà due pagine del cosiddetto “grande repertorio”: il Quartetto in la maggiore op. 41 n. 3 di Robert Schumann, del 1842, e il Quartetto in fa maggiore di Maurice Ravel, del 1903. Forte di una costante e apprezzata attività dal vivo in tutta Europa, Nord e Sud America e in Oriente, e di una pluripremiata discografia, dal 2011 il complesso e? anche titolare della cattedra del Corso di Alto Perfezionamento per Quartetto d’Archi all’ Accademia Walter Stauffer di Cremona e, nel 2019, ha ricevuto il “ Franco Buitoni Award ” dal Borletti Buitoni Trust per il costante contributo alla promozione della musica da camera in Italia e nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
"Note d'autore", a Solomeo il secondo reading-concerto; "In ascolto con il Mistero"
In Città Alta torna il Concerto di Santa Lucia: protagonista il “Quartetto Giallo”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: C’è il Quartetto di Cremona in concerto a Solomeo; Le italiane al via della Discesa libera Olimpica: c'è Federica Brignone · Sci alpino Milano Cortina 2026; Live Fabularasa del 07/02/2026; All Time Low tra rinascita e pop-punk: Non siamo mai stati così forti.
C’è il Quartetto di Cremona in concerto a SolomeoCelebra 25 anni di attività con la stessa formazione originale – e di successi in Italia e nel mondo – il Quartetto di Cremona (nella foto), atteso protagonista del nuovo concerto della stagione ... lanazione.it
Discesa femminile, ufficiale il quartetto azzurro: c’è anche Brignone con Goggia, Delago e PirovanoDopo il secondo allenamento cronometrato, lo staff tecnico definisce le quattro azzurre al via della discesa olimpica di domenica 8 febbraio (ore 11.30). Tra es ... sportface.it
Il Quartetto di Cremona celebra 25 anni di musica a Solomeo, tra i capolavori di Schumann e Ravel al prestigioso Teatro Cucinelli. https://is.gd/j8xxPl facebook
Per la 40^ Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre c’è il concerto “I quartetti dell’ #AccademiaStauffer di Cremona” Il 12 febbraio sul palco del Teatro Toniolo il Quartetto Rilke e il Quartetto di Genova v41.it/L3831 @comunevenezia @veneziau x.com