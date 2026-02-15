A Montagnana, un giovane ha lanciato un lucchetto sui cavi del treno, causando disagi ai pendolari. Dopo più di un anno di indagini, gli investigatori hanno escluso attentati o sabotaggi, definendo il gesto come una bravata senza motivo apparente. Il ragazzo, che aveva nascosto il lucchetto in tasca, ha ammesso di aver agito senza pensarci, senza voler danneggiare nessuno.

MONTAGNANA (PADOVA) - Una bravata o forse un gesto senza alcun senso. Però, alla fine di più di un anno d’indagine, la certezza è una sola: il lucchetto lanciato sui cavi della stazione ferroviaria di Montagnana non è stato un attentato ai trasporti, anche se il fatto era capitato nei giorni caldi di inizio 2025 quando le ferrovie erano al centro di contestazioni anche dure e che avevano portato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a riferire in Parlamento paventando un’«estrema preoccupazione». Gli approfondimenti Il caso era esploso la mattina del 16 gennaio 2025 quando un dipendente di Trenitalia a lavoro nello scalo di Montagnana aveva notato qualcosa penzolare dai cavi del binario 2 della stazione, quello che serve la tratta (poco utilizzata) della Monselice-Mantova. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Catena sui cavi del treno: non fu un attentato né sabotaggio ma una bravata

La stazione di Bologna è rimasta paralizzata a causa di cavi tranciati e di una cabina incendiata sui binari.

Questa mattina sui binari di Bologna e Pesaro si è scatenato il caos.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.