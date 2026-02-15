Catanzaro al Bivio: La Sfiducia Incombe su Fiorita, il Centrosinistra in Cerca di una Via d’Uscita. Catanzaro è al centro di una crisi politica che mette a rischio la stabilità dell’amministrazione comunale. Il sindaco Nicola Fiorita è sotto pressione a causa di una mozione di sfiducia presentata dal centrodestra, mentre il futuro del centrosinistra appare incerto, con elezioni possibili già nei prossimi mesi o, altrimenti, nel 2027. La situazione attuale riflette le fragilità di un sistema politico locale spesso caratterizzato da equilibri precari e difficoltà nel trovare una maggioranza coesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il centrodestra si prepara a presentare una mozione di sfiducia contro il sindaco Fiorita.

Dodici consiglieri dell’opposizione a Catanzaro hanno accusato il sindaco Nicola Fiorita di aver violato i principi di imparzialità nel consiglio comunale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Catanzaro, in 14 firmano la sfiducia a Fiorita. Ora sale la pressione sulla pattuglia degli indecisi – NOMI; A Catanzaro Fiorita è in bilico: 14 consiglieri comunali pronti alle dimissioni, ecco chi è pronto a lasciare · LaC News24; Catanzaro, Fiorita rivendica l’azione del Comune e replica alle critiche dell’opposizione; Catanzaro, nuovo febbraio 'caldo' per il sindaco Fiorita: il documento per farlo 'cadere' è già dal notaio.

Catanzaro, Fiorita e il centrosinistra in sospeso. Comunque andrà, la strada sarà in ripida salitaIl sindaco e il fronte progressista appesi alle mosse del centrodestra. La fotografia di una coalizione da (ri)costruire in città ... corrieredellacalabria.it

Catanzaro, Fiorita rivendica l’azione del Comune e replica alle critiche dell’opposizioneIl sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita replica alle critiche dell’opposizione e fa il punto sulle attività dell’amministrazione: rifiuti, scuole, bilancio, lavori pubblici e servizi. catanzaroinforma.it

Il console onorario dell’Uruguay ricevuto a Catanzaro dal sindaco Fiorita facebook