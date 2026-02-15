Catanzaro basket femminile | vittoria di misura a Trani saldando la corsa alla Serie B

La squadra di basket femminile di Catanzaro ha vinto di stretta misura contro Trani, grazie a un canestro decisivo negli ultimi secondi. La partita si è svolta domenica pomeriggio al Paladolmen, davanti a un pubblico appassionato che ha sostenuto le atlete fino alla fine. Con questa vittoria, la CCB Catanzaro si avvicina sempre di più alla promozione in Serie B femminile.

Catanzaro vince la battaglia di Trani: una vittoria che accende la Serie B femminile. La CCB Catanzaro ha conquistato un importante successo nel campionato di Serie B di basket femminile, superando il New Basket Trani con il punteggio di 60-62. La partita, disputata il 15 febbraio 2026, si è decisa negli ultimi minuti grazie alla determinazione delle ospiti e ai punti decisivi di Adongpiny, Rovira e Guilavogui, consolidando la loro posizione in classifica. Una partenza difficile, una rimonta convincente. L’inizio della sfida di Trani non è stato semplice per la CCB. Le padrone di casa, spinte dal proprio pubblico, hanno imposto subito un ritmo elevato, costruendo un vantaggio di 21-14 alla fine del primo quarto.🔗 Leggi su Ameve.eu Catanzaro, vittoria convincente sulla Reggiana: Liberali e D’Alessandro riaccendono l’ambizione e la corsa alla Serie A. Il Catanzaro batte la Reggiana 2-0 al Ceravolo e torna a sorridere in campionato. Basket Serie B femminile. Tronfi trascina la Landini Lerici. Vittoria contro Ponte Buggianese La Landini Lerici conquista una vittoria importante nel campionato di Serie B femminile, dominando la Nico Ponte Buggianese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Catanzaro - Mantova in Diretta Streaming | DAZN IT; Catanzaro affonda la grande Matera e vola: 82-70 al PalaPulerà; Italia storica: prima vittoria femminile nell'hockey olimpico Milano Cortina 2026; Pallacanestro Trieste - Dreamland Gran Canaria in Diretta Streaming | DAZN IT. Eccezionale prestazione e meritata vittoria della Basket Academy Catanzaro su Matera (82-70)Bella vittoria della Basket Academy Catanzaro che regola in casa la forte Matera con un punteggio finale emblematico della prestazione della squadra di coach Sant’Ambrogio. Davanti a un folto pubblico ... giornaledicalabria.it Basket School Messina torna a casa e cerca il riscatto contro Catanzaro Al PalaTracuzzi domenica ore 18 si gioca la 20ª giornata in B Interregionale. Il dirigente Mazzù: "Situazione di classifica non più tranquilla"... facebook BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, 19^ GIORNATA, ACADEMY CATANZARO FERMA LA MARCIA TRIONFALE DELLA VIRTUS MATERA: 82-70. TABELLINO, FOTO E COMMENTO COACH MIRIELLO x.com