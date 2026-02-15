Castelsantangelo | il Capannaccio simbolo di resilienza torna alla vita con un’asta pubblica per la gestione

Il Comune di Castelsantangelo ha deciso di mettere all’asta il Capannaccio, il capannone simbolo della resistenza del paese dopo il terremoto del 2016. La decisione nasce dalla volontà di restituire vita a un edificio che rappresenta la storia e la forza della comunità locale. L’asta pubblica è stata annunciata per trovare un nuovo gestore che possa valorizzare questa struttura, oggi vuota e in attesa di nuove opportunità. Il Capannaccio, che si trova nel centro storico, è stato il punto di ritrovo di tante iniziative e oggi aspetta di essere riqualificato.

Il Capannaccio Rinasce: Una Scommessa per il Cuore di Castelsantangelo. Castelsantangelo, nelle Marche, si prepara a rilanciare un simbolo di resilienza: il Capannaccio, l'unica struttura rimasta intatta dopo il terremoto del 2016. Il comune ha indetto un'asta pubblica, in programma per il 31 marzo, per affidarne la gestione, con l'obiettivo di restituire alla comunità un punto di aggregazione fondamentale e un segnale di ripartenza. L'iniziativa mira a rivitalizzare un luogo che, prima della scossa, era un vivace centro di socialità, trasformato poi in un baluardo di speranza tra le macerie. Un Simbolo di Resilienza tra le Macerie.