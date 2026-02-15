Castello Tesino il comune cerca chi gestirà Malga Sternozzena per cinque anni
A Castello Tesino, il Comune ha avviato una selezione per affidare la gestione di Malga Sternozzena, situata a oltre 1.500 metri di altezza, per i prossimi cinque anni. La decisione nasce dalla necessità di mantenere in funzione l’alpeggio, che rappresenta un punto di riferimento per gli allevatori locali e un’attrazione per i visitatori durante l’estate. Il Comune invita imprenditori e appassionati di montagna a presentare le loro proposte entro la fine del mese, promettendo un contratto chiaro e trasparente.
Base d'asta di 3.900 euro all'anno, la scadenza della presentazione delle domande il 24 febbraio A Castello Tesino si cerca un gestore per l’alpeggio di Malga Sternozzena e del relativo pascolo, di proprietà dello stesso comune. In questi giorni, sul portale istituzionale dell’ente, è stato pubblicato il bando per l’asta pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il tutto per la durata di cinque anni. La base d’asta del canone di concessione dell’alpeggio è di 3.900 euro, mentre, si legge nel bando, “Per l’intera durata del rapporto contrattuale il concessionario dell’alpeggio assicurerà la disponibilità a permettere l’installazione di postazioni per l’apicoltura sul territorio concesso secondo le modalità e le disposizioni che saranno stabilite dal Comune di Castello Tesino.🔗 Leggi su Trentotoday.it
