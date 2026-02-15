Castello Tesino il comune cerca chi gestirà Malga Sternozzena per cinque anni

A Castello Tesino, il Comune ha deciso di affidare la gestione di Malga Sternozzena, situata sopra il paese, per i prossimi cinque anni. La decisione nasce dalla volontà di valorizzare l’alpeggio e il pascolo di proprietà pubblica, che rappresentano un punto chiave per l’economia locale. Il Comune ha aperto un bando pubblico per trovare chi si occuperà di mantenere in attività questa struttura tradizionale, che ogni estate attira visitatori e appassionati di montagna. La ricerca mira a coinvolgere un gestore in grado di preservare le attività agricole e turistiche legate alla malga.

Base d'asta di 3.900 euro all'anno, la scadenza della presentazione delle domande il 24 febbraio A Castello Tesino si cerca un gestore per l'alpeggio di Malga Sternozzena e del relativo pascolo, di proprietà dello stesso comune. In questi giorni, sul portale istituzionale dell'ente, è stato pubblicato il bando per l'asta pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il tutto per la durata di cinque anni. La base d'asta del canone di concessione dell'alpeggio è di 3.900 euro, mentre, si legge nel bando, "Per l'intera durata del rapporto contrattuale il concessionario dell'alpeggio assicurerà la disponibilità a permettere l'installazione di postazioni per l'apicoltura sul territorio concesso secondo le modalità e le disposizioni che saranno stabilite dal Comune di Castello Tesino.