Caso Thuram la Juve col fiato sospeso | il francese tenta il miracolo per Istanbul

Khephren Thuram si trova in bilico a causa di un infortunio, e questa situazione mette la Juventus sotto pressione prima della partita di Istanbul. Il francese ha accusato un dolore al ginocchio durante l’allenamento, e i medici stanno valutando se potrà scendere in campo. I tifosi sono in attesa di notizie, sperando che il loro giocatore più importante possa recuperare in tempo.

La marcia di avvicinamento della Juventus verso l'inferno di Istanbul è segnata da un'ansia febbrile che riguarda le condizioni di Khephren Thuram. Il centrocampista francese, la cui assenza ha pesato come un macigno nell'economia tattica del derby d'Italia perso contro l'Inter, resta il principale rebus di Luciano Spalletti in vista dell'andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Un'impasse fisica che obbliga lo staff medico bianconero a una corsa contro il tempo per restituire al tecnico toscano uno dei suoi equilibratori più preziosi. UEFA Champions League 17 Febbraio 2026 - 18:45 Galatasaray - - Juventus L'edema e il test della verità.