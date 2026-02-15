Caso Mensa scolastica il PD attacca | La salute dei bambini deve prevalere rispetto alla burocrazia

Il Partito Democratico critica la gestione della mensa scolastica, accusando la burocrazia di mettere a rischio la salute dei bambini. La polemica nasce dopo le segnalazioni di ritardi nelle consegne e di alimenti non conformi agli standard di sicurezza, che hanno portato alcuni genitori a esprimere preoccupazione. La questione si è fatta più urgente quando alcune scuole hanno dovuto sospendere temporaneamente i pasti, evidenziando le difficoltà nel garantire servizi efficienti e sicuri.

È necessario mantenere alta l'attenzione rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi negli istituti scolastici cittadini. – Così in una nota del Partito Democratico di Benevento, Marika Botticella in accordo con la Segretaria Rosa Razzano e tutti i consiglieri comunali del Pd. La salute dei bambini deve prevalere rispetto alla burocrazia. Rendere pubblici i verbali di ispezione dell'Asl è attuazione del principio di trasparenza, ma soprattutto un atto di rispetto verso le famiglie e verso i bambini, primi cittadini di una comunità. L'amministrazione non può più sottrarsi dall'avviare un dialogo concreto e fattivo con le rappresentanze dei genitori per affrontare insieme le criticità e individuare soluzioni condivise.