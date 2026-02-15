Caso Kalulu la morale di Chivu al bivio | il gelo di Del Piero dopo il derby

Chivu ha espresso un duro richiamo morale nel caso Kalulu, dopo il derby d’Italia, mentre Del Piero ha mostrato un atteggiamento glaciale al termine della partita. La discussione si è spostata sui social e nei giornali, rivelando le tensioni nascoste tra i protagonisti e i tifosi. Un episodio che ha acceso le polemiche e diviso opinioni, lasciando il pubblico a chiedersi quale sia il limite tra competizione e rispetto.

L'epilogo del derby d'Italia non si è esaurito al triplice fischio di La Penna, ma si è spostato con virulenza nelle sale stampa e sui canali social, alimentando un dibattito che mette a nudo le contraddizioni della retorica sportiva. Al centro della tempesta mediatica vi è Cristian Chivu, la cui gestione comunicativa post-partita è finita sotto la lente d'ingrandimento per una presunta asimmetria tra le dichiarazioni programmatiche della vigilia e l'analisi a caldo dell'episodio che ha condizionato il match: l'espulsione di Kalulu. Il paradosso di Chivu: tra etica e pragmatismo. Soltanto ventiquattro ore prima della sfida di San Siro, il tecnico rumeno aveva vestito i panni del moralizzatore, sfidando apertamente la platea giornalistica con una riflessione sull'onestà intellettuale del mondo del calcio: «Inizierò a parlare di arbitri quando vedrò un allenatore che, dopo un episodio a favore, dirà: si è sbagliato in mio favore, chiedo scusa».