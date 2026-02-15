Cascina da lunedì in funzione i varchi in uscita dall' area Ztl Apu
A Cascina, lunedì entra in funzione un sistema di varchi elettronici che controlla le uscite dalla Ztl e dall’Apu. La novità mira a regolare meglio il traffico e a ridurre gli accessi non autorizzati nelle zone pedonali. I dispositivi saranno installati lungo le principali strade di uscita dall’area limitata, per monitorare e gestire meglio la circolazione.
I transiti sia in ingresso che in uscita verranno rilevati dall’occhio elettronico delle telecamere e, qualora non autorizzati, verranno sanzionati Dal 16 febbraio verranno attivati nuovi varchi elettronici in uscita a controllo degli accessi e della circolazione in Ztl (Zona Traffico Limitato) ed in Apu (Area Pedonale Urbana) a Cascina.I transiti sia in ingresso che in uscita verranno rilevati dall’occhio elettronico delle telecamere e, qualora non autorizzati, verranno sanzionati. Con dispositivi elettronici ingresso da Porta Fiorentina ed uscita da Porta Pisana, quindi con direzione di percorrenza consentita da Est verso Ovest L’invito è di rispettare i varchi assegnati alla zona di cui si ha autorizzazione, al fine di evitare le conseguenti sanzioni per chi non rispettasse sia gli ingressi che le uscite consentite.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Viabilità, a Cascina scaduti i permessi Ztl/Apu: come rinnovarli
Il Comune di Cascina ricorda che i permessi Ztl e Apu, validi nel Centro Storico, devono essere rinnovati entro il 31 marzo 2026, se scaduti il 31 dicembre 2025.
