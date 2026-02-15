Cascina da lunedì in funzione i varchi in uscita dall' area Ztl Apu

A Cascina, lunedì entra in funzione un nuovo sistema di varchi elettronici in uscita, che controllano il flusso di veicoli e pedoni nelle zone Ztl e Apu. La modifica mira a ridurre il traffico e migliorare la sicurezza nel centro cittadino, con dispositivi installati lungo le principali uscite. Da quella data, chi percorre le strade interessate dovrà fare i conti con i nuovi controlli elettronici.

I transiti sia in ingresso che in uscita verranno rilevati dall’occhio elettronico delle telecamere e, qualora non autorizzati, verranno sanzionati Dal 16 febbraio verranno attivati nuovi varchi elettronici in uscita a controllo degli accessi e della circolazione in Ztl (Zona Traffico Limitato) ed in Apu (Area Pedonale Urbana) a Cascina.I transiti sia in ingresso che in uscita verranno rilevati dall’occhio elettronico delle telecamere e, qualora non autorizzati, verranno sanzionati. Con dispositivi elettronici ingresso da Porta Fiorentina ed uscita da Porta Pisana, quindi con direzione di percorrenza consentita da Est verso Ovest L’invito è di rispettare i varchi assegnati alla zona di cui si ha autorizzazione, al fine di evitare le conseguenti sanzioni per chi non rispettasse sia gli ingressi che le uscite consentite.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Da ieri sono entrati in funzione i nuovi varchi elettronici della ZTL nel centro storico, segnando l’avvio ufficiale del sistema di telecontrollo dei veicoli in entrata e in uscita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.