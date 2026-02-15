Casa Comune ecco la nuova sede | Un laboratorio in vista delle elezioni
Casa Comune ha aperto la sua nuova sede in via Risorgimento 3 a Mandello, un passo deciso in vista delle prossime elezioni comunali del 2026. La decisione di spostarsi in uno spazio più grande nasce dalla volontà di rafforzare l’organizzazione e coinvolgere meglio i cittadini nel processo politico. La sede, che si trova nel centro del paese, ospiterà incontri, incontri pubblici e momenti di confronto con la comunità locale. La nuova sede rappresenta un punto di partenza per la campagna elettorale, che ora si concentra sulla partecipazione diretta e sul dialogo con gli abitanti di Mandello.
Sabato l'inaugurazione a Mandello: con il candidato sindaco Riccardo Mariani molti esponenti del centrosinistra: Magni, Majorino, Fragomeli, Tropenscovino e Lanfranchi La campagna elettorale di Casa Comune verso le elezioni comunali 2026 è partita ufficialmente sabato, con l'inaugurazione della nuova sede in via Risorgimento 3 a Mandello. Come dichiarato dallo stesso Riccardo Mariani, candidato sindaco della lista di centrosinistra, si tratta di uno spazio di incontro, partecipazione e progettazione. Nel suo intervento, Mariani ha definito la sede non come un semplice comitato elettorale, ma un vero laboratorio di comunità aperto ai cittadini, pensato per costruire insieme il programma e rafforzare il coinvolgimento della popolazione.
L'ex sindaco di Francavilla Luciani lancia il laboratorio civico aperto ai cittadini in vista delle elezioni
L'ex sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, annuncia il suo nuovo progetto in vista delle prossime elezioni.
Trecate, 2026: Nuova Lista a Sorpresa e Centrodestra Diviso, Caos in Vista delle Elezioni Comunali.
A Trecate la campagna elettorale si fa subito calda.
