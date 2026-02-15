Casa Comune ecco la nuova sede | Un laboratorio in vista delle elezioni

Casa Comune ha aperto la sua nuova sede in via Risorgimento 3 a Mandello, un passo deciso in vista delle prossime elezioni comunali del 2026. La decisione di spostarsi in uno spazio più grande nasce dalla volontà di rafforzare l’organizzazione e coinvolgere meglio i cittadini nel processo politico. La sede, che si trova nel centro del paese, ospiterà incontri, incontri pubblici e momenti di confronto con la comunità locale. La nuova sede rappresenta un punto di partenza per la campagna elettorale, che ora si concentra sulla partecipazione diretta e sul dialogo con gli abitanti di Mandello.

Sabato l'inaugurazione a Mandello: con il candidato sindaco Riccardo Mariani molti esponenti del centrosinistra: Magni, Majorino, Fragomeli, Tropenscovino e Lanfranchi La campagna elettorale di Casa Comune verso le elezioni comunali 2026 è partita ufficialmente sabato, con l'inaugurazione della nuova sede in via Risorgimento 3 a Mandello. Come dichiarato dallo stesso Riccardo Mariani, candidato sindaco della lista di centrosinistra, si tratta di uno spazio di incontro, partecipazione e progettazione. Nel suo intervento, Mariani ha definito la sede non come un semplice comitato elettorale, ma un vero laboratorio di comunità aperto ai cittadini, pensato per costruire insieme il programma e rafforzare il coinvolgimento della popolazione.🔗 Leggi su Leccotoday.it

