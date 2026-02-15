Cartai e Cartotecnici | Rinnovo Contratti a Forlì-Cesena Aumenti Fino al 14,8% e 275€ in Più per i Lavoratori
A Forlì-Cesena, i cartai e i cartotecnici hanno firmato un nuovo accordo, dopo mesi di negoziati difficili e uno sciopero a dicembre. La firma porta aumenti salariali fino al 14,8% e un incremento di 275 euro in busta paga per circa mille lavoratori del settore. Ora, i lavoratori possono contare su nuove tutele e migliori condizioni di lavoro.
Cartai e Cartotecnici: Accordo a Forlì-Cesena, 275 Euro in Più e Nuove Tutele per Mille Lavoratori. Dopo una fase di tensione culminata in uno sciopero a dicembre, è stato raggiunto un accordo significativo per il rinnovo del contratto nazionale nel settore cartario-cartotecnico. L’intesa, che interessa circa mille lavoratori in provincia di Forlì-Cesena, prevede aumenti salariali fino al 14,8%, con un incremento di 275 euro per i livelli più bassi, e un rafforzamento del welfare aziendale, in particolare per quanto riguarda la previdenza complementare e la sanità integrativa. Una Lunga Battaglia Sindacale Conclude con un Rinnovo Importante.🔗 Leggi su Ameve.eu
Questa mattina presto, alle prime luci dell’alba, è stato firmato l’accordo per il rinnovo del contratto dei cartai e cartotecnici.
