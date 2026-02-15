Cartai e Cartotecnici | Rinnovo Contratti a Forlì-Cesena Aumenti Fino al 14,8% e 275€ in Più per i Lavoratori

A Forlì-Cesena, i cartai e i cartotecnici hanno firmato un nuovo accordo, dopo mesi di negoziati difficili e uno sciopero a dicembre. La firma porta aumenti salariali fino al 14,8% e un incremento di 275 euro in busta paga per circa mille lavoratori del settore. Ora, i lavoratori possono contare su nuove tutele e migliori condizioni di lavoro.