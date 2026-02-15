Carrarese a Modena arriva il secondo ko di fila | una rete per tempo per i ‘canarini’

La Carrarese ha subito una sconfitta a Modena, dove il team ha incassato due gol nel primo tempo, causando la seconda sconfitta di fila. Il Modena ha aperto le marcature con un colpo di testa al 46’, subito dopo l’inizio della ripresa, e ha raddoppiato al 70’ con un tiro rasoterra. La squadra ospite ha provato a reagire, ma senza successo. I padroni di casa hanno mantenuto il controllo per tutta la partita, chiudendo il match con il risultato di 2-0.