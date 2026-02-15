Carrarese a Modena arriva il secondo ko di fila | una rete per tempo per i ‘canarini’
La Carrarese ha subito una sconfitta a Modena, dove il team ha incassato due gol nel primo tempo, causando la seconda sconfitta di fila. Il Modena ha aperto le marcature con un colpo di testa al 46’, subito dopo l’inizio della ripresa, e ha raddoppiato al 70’ con un tiro rasoterra. La squadra ospite ha provato a reagire, ma senza successo. I padroni di casa hanno mantenuto il controllo per tutta la partita, chiudendo il match con il risultato di 2-0.
Modena – Carrarese 2-0 MODENA: Chichizola, Tonoli, Ambrosino (70’ Defrel), Dellavalle (78’ Nador), Beyuku (46’ Zanimacchia), Santoro, Gerli, Nieling, Zampano (88’ Cotali), De Luca (70’ Gliozzi), Massolin. A disposizione: Laidani, Pezzolato, Mendes, Nador, Adorni, Cauz, Wiaf, Imputato. Allenatore: Sottil. CARRARESE: Bleve, Ruggeri (78’ Torregrossa), Oliana, Illianes, Schiavi (56’ Hasa),Zanon, Melegoni (70’ Distefano), Zuelli, Belloni (56’ Rouhi), Rubino (56’ Sekulov), Abiuso. A disposizione: Fiorillo, Imperiale, Lordkipanidze, Finotto, Rouhi, Parlanti, Guercio. Allenatore: Calabro ARBITRO: Perri di Roma 1 (Cipressi e Bitonti) RETI: 33’ Massolin, 91’ Defrel NOTE: Ammoniti Beyuku, Schiavi, Ruggeri, Nieling, Zanimacchia, Della Valle, allenatore Sottil, Illanes, Zuelli, Zanon, Defrel. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Padova - Modena 2-0 | Bortolussi e Lasagna beffano il dominio dei canarini, terza sconfitta gialla di fila
Nel match di chiusura della diciannovesima giornata di Serie BKT, il Padova ha conquistato una vittoria per 2-0 contro il Modena.
Modena, con le big emergono ancora i limiti: passa il Monza, è il terzo ko in casa di filaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Modena-Carrarese 2-0: il Braglia ritrova il sorriso a San Valentino; MODENA CALCIO, ARRIVA LA CARRARESE, CENTROCAMPO DA RIDISEGNARE; Modena Fc, l'avversario: al Braglia arriva la Carrarese degli ex Abiuso, Belloni e Schiavi, reduce dal ko di Padova; Le pagelle di Modena - Carrarese | Massolin si illumina, De Luca cameriere. Dellavalle combatte.
MODENA CALCIO, ARRIVA LA CARRARESE, CENTROCAMPO DA RIDISEGNAREQuasi come se fosse una finale per accedere ai playoff. Il Modena si appresta ad ospitare la Carrarese, nel match valido per la 25^giornata di Serie B, in una sfida che mette a confronto due squadre i ... tvqui.it
Serie B, Modena-Carrarese: al 'Braglia' in palio punti pesantissimiOggi pomeriggio, alle ore 15, il Modena affronta la Carrarese nella venticinquesima giornata di Serie B (sesta di ritorno). I gialloblù cercano. tuttomercatoweb.com
14-2-2026 serie B : MODENA - carrarese. "LA MODENA ULTRAS ROMANTICA " facebook
Il #Modena riconquista anche il Braglia: #Carrarese stesa da #Massolin e #Defrel - #Calcio #SerieB x.com