Carnival tribute to Brazil’s Lula in Rio sparks political backlash
Il tributo a Lula organizzato da Carnival a Rio ha scatenato una dura reazione politica. Le autorità di destra criticano la celebrazione, sostenendo che la sfilata con immagini del presidente abbia alimentato divisioni nel paese. Durante l’evento, un grande carro allegorico raffigurava Lula con simboli che richiamavano la sua figura, attirando l’attenzione di migliaia di spettatori lungo le strade.
But, as Rio’s world-famous carnival parade approached, the tribute became a political headache. Opposition parties and politicians have filed a flurry of lawsuits alleging that Lula is benefiting from what they describe as an illegal form of early campaigning ahead of this year’s presidential election. The president hopes to be elected for his fourth nonconsecutive term in October. Courts have already rejected all but one of the lawsuits, including one that asked judges to stop the parade from taking place. But more could be filed if critics believe politicians used the event, scheduled to happen on Sunday night, to ask for votes, which would be illegal. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Brazil’s Lula likely to visit Washington in early March
Lula potrebbe arrivare a Washington già nei primi giorni di marzo.
Brazil’s Lula holds call with Trump, agrees to visit Washington
In un contesto di dialogo internazionale, il presidente brasiliano Lula ha avuto una conversazione telefonica con Donald Trump.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
