Carnival tribute to Brazil’s Lula in Rio sparks political backlash

Il tributo a Lula organizzato da Carnival a Rio ha scatenato una dura reazione politica. Le autorità di destra criticano la celebrazione, sostenendo che la sfilata con immagini del presidente abbia alimentato divisioni nel paese. Durante l’evento, un grande carro allegorico raffigurava Lula con simboli che richiamavano la sua figura, attirando l’attenzione di migliaia di spettatori lungo le strade.

But, as Rio’s world-famous carnival parade approached, the tribute became a political headache. Opposition parties and politicians have filed a flurry of lawsuits alleging that Lula is benefiting from what they describe as an illegal form of early campaigning ahead of this year’s presidential election. The president hopes to be elected for his fourth nonconsecutive term in October. Courts have already rejected all but one of the lawsuits, including one that asked judges to stop the parade from taking place. But more could be filed if critics believe politicians used the event, scheduled to happen on Sunday night, to ask for votes, which would be illegal. 🔗 Leggi su Internazionale.it

