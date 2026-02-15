Carnevale sociale del Gridas | centinaia in strada con il rischio dello sgombero

Il carnevale sociale del Gridas si svolge oggi a Scampia, dove centinaia di persone hanno deciso di partecipare nonostante il rischio di uno sgombero imminente. La manifestazione, giunta alla 44esima edizione, porta in piazza il tema degli sgomberi forzati e delle difficoltà degli abitanti. Tra carri allegorici e musica, i partecipanti vogliono attirare l’attenzione sulla loro situazione. La protesta si svolge in un quartiere già segnato da tensioni e controversie.

Centinaia di persone hanno sfilato per le strade di Scampia per la 44esima edizione del carnevale sociale del Gridas, dal titolo "Sgomberi, paradossi e diritti". Come al solito è stata una grande festa per adulti e bambini con costumi, carri allegorici ispirati dall'attualità e balli. La murga, la tradizionale danza, ha accompagnato il corteo per tutta la sua durata. Come nelle precedenti edizioni, l'evento di è concluso con il falò di "purificazione". Da anni il Gridas di Scampia combatte una lotta per evitare lo sgombero dal rione Monterosa. Gli attivisti che da 44 anni organizzano il carnevale sociale, portando avanti l'idea del compianto Felice Pignataro, operano all'interno di una struttura di proprietà dell'Acer, l'Agenzia regionale per l'edilizia.