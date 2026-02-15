Carnevale nella Marca Trevigiana | maltempo sabato festa e resilienza domenica tra sfilate e ripresa economica

Il maltempo ha costretto gli organizzatori a cancellare le sfilate di sabato 14 febbraio, ma la festa di Carnevale nella Marca Trevigiana è continuata domenica 15 febbraio con sfilate e attività all'aperto. La pioggia ha rovinato le prime manifestazioni, mentre il sole domenicale ha attirato molte famiglie e gruppi di amici nelle vie del centro. La ripresa è stata evidente anche nei negozi, che hanno registrato un aumento di clienti durante le celebrazioni.

Carnevale tra maltempo e resilienza: una festa che resiste nella Marca Trevigiana. Il Carnevale della Marca Trevigiana ha vissuto un fine settimana a due facce, con eventi cancellati a causa del maltempo sabato 14 febbraio e una ripresa festosa domenica 15 febbraio. Treviso, Vittorio Veneto e Roncade hanno visto sfilate, spettacoli e momenti di allegria, nonostante le difficoltà iniziali. La capacità di adattamento e la passione per la tradizione hanno permesso alle comunità locali di celebrare la festa, dimostrando una notevole resilienza. Sabato sotto la pioggia: rinvii e preoccupazioni. La giornata di sabato si è rivelata una sfida per gli organizzatori del Carnevale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Carnevale di Marca: sette sfilate colorano la provincia tra musica, carri e gruppi in festa questo weekend.

Questo fine settimana, il Carnevale di Marca anima la provincia con sette sfilate.

Carnevale di Macerata: sfilate, Miss Italia 2025 e “Festa del Dolce” nonostante l’allerta maltempo.

Il Carnevale di Macerata si svolge nonostante le preoccupazioni per il maltempo, che ha portato pioggia intensa e raffiche di vento.

