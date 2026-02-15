Carnevale muggesano | la cura Polidori funziona interventi ridotti al minimo

Il Carnevale muggesano si è svolto senza grandi problemi grazie alla strategia di Polidori, che ha portato a ridurre al minimo gli interventi di emergenza. Durante i primi tre giorni di festeggiamenti, polizia e sanitari del 118 sono intervenuti pochissimo, segnando un netto cambiamento rispetto alle passate edizioni. Un dato concreto: nessun incidente grave è stato segnalato finora, e le forze dell’ordine hanno mantenuto un monitoraggio costante senza bisogno di interventi significativi.

Dopo l'introduzione delle misure per aumentare la sicurezza a Muggia non si registrano gravi episodi di cronaca. Nei primi tre giorni di Carnevale gli interventi dei sanitari del 118 si contano sulle dita di una mano. La polemica sul Qr Code, Polidori: "Assurda" Per un bilancio complessivo è troppo presto, ma nei primi tre giorni di festeggiamenti per il Carnevale muggesano gli interventi delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118 sono stati pressoché inesistenti. Quella che da più parti viene definita la "cura Polidori", dopo che negli anni scorsi il comune rivierasco era stato interessato da diversi episodi di cronaca, appare funzionare.