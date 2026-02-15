Oggi, alle 16.30, si svolge il Carnevale intergenerazionale al ’Sole’ di Grosseto, organizzato dalla Cisl Pensionati. La festa durerà fino alle 20 e coinvolgerà anziani e giovani, creando un momento di allegria tra diverse generazioni. La manifestazione si tiene presso la Fondazione il Sole in viale Uranio, con musica, maschere e tante attività per tutti.

GROSSETO Si terrà oggi dalle 16.30 alle 20, la festa di ’ Carnevale intergenerazionale ’ organizzata dalla Cisl Pensionati di Grosseto alla Fondazione il Sole in viale Uranio. Un’occasione per grandi e piccini per socializzare e poter condividere momenti di divertimento e di festa, partecipando a giochi di gruppo e divertendosi insieme, ma soprattutto un modo per raccogliere fondi a favore della Fondazione ’Il Sole’ che svolge attività per persone con disabilità. Grandi e piccini, quindi, si uniranno per festeggiare il Carnevale in maniera diversa e, cosa più importante, stare tutti insieme. "Il ruolo di una Federazione come la nostra - dichiara Massimo Sbrilli (foto), segretario generale di Cisl Pensionati Grosseto - è anche quello di svolgere attività a favore della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

