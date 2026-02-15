Carnevale in ospedale con la Ricoclaun per portare sorrisi e allegria FOTO

Il carnevale di quest’anno si svolge in ospedale, dove i clown Ricoclaun hanno portato allegria tra i pazienti, anche sotto la pioggia. Quattordici artisti, divisi in quattro gruppi, si sono mossi tra i reparti per regalare momenti di spensieratezza ai bambini e agli adulti ricoverati. Tra i personaggi più amati ci sono Trilly, Lulù, Flo, e Sampei, che hanno fatto divertire con scherzi e magie. Un pomeriggio diverso, che ha riempito di colore anche i corridoi più silenziosi.

Undici clown, quattro gruppi, un'unica missione: portare sorrisi e allegria. In questa piovosa domenica di Carnevale, i colori della festa hanno trovato spazio tra i corridoi dell'ospedale grazie alla travolgente energia dei clown Ricoclaun: Trilly, Lulù, Flo, Sampei, Fiorellina, Polpetta, Buondì, Briciola, Eric, Gioia e Ciuf Ciuf. In Pediatria, tra carta crespa colorata, forbici, nastrini e mascherine, la magia ha preso forma in mantelli, vestiti e fiocchi improvvisati. Piccoli gesti, grandi emozioni: ogni mascherina consegnata era accompagnata da uno sguardo complice, la meraviglia di piccoli e grandi, una risata, un sorriso capace di alleggerire anche solo per un attimo la giornata.