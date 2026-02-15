Carnevale in ' Ammuina' alla ' Puteca Normanna'

Oggi, domenica 15 febbraio 2026, l’associazione Ammuina ha organizzato il “Carnevale da Puteca Normanna” per festeggiare il Carnevale. La manifestazione si è svolta presso la Puteca Normanna in via Roma 221 ad Aversa, attirando molte famiglie con maschere colorate e musica dal vivo. La scelta di questa location storica ha permesso ai partecipanti di immergersi in un’atmosfera autentica e festosa.

La mattinata, dedicata ai bambini e alle famiglie, ha rappresentato un momento di festa e aggregazione, con animazione, spettacoli e attività creative finalizzate a promuovere la fantasia e la partecipazione dei più piccoli. Tra i momenti più apprezzati, la presenza del personaggio di Anna con la mascotte Olaf e la performance dal vivo di Spiderman, che hanno animato l'evento coinvolgendo il pubblico. Elemento centrale dell'iniziativa è stato il laboratorio creativo di Carnevale, curato da Ammuina, Le Maghe del Sorriso e FDA Event Creator, durante il quale i bambini hanno realizzato maschere personalizzate utilizzando materiali forniti dagli organizzatori.