Carnevale di Macerata | sfilate Miss Italia 2025 e Festa del Dolce nonostante l’allerta maltempo

Il Carnevale di Macerata si svolge nonostante le preoccupazioni per il maltempo, che ha portato pioggia intensa e raffiche di vento. La città si anima con sfilate, la partecipazione di Miss Italia 2025 e la tradizionale “Festa del Dolce”. Le strade principali si riempiono di maschere e carri allegorici, mentre gli organizzatori cercano di mantenere vivo il clima festoso. Un evento che coinvolge tutta la comunità, anche sotto nuvole minacciose.

Carnevale in Macerata: tra tradizioni, musica e l'incognita maltempo. La provincia di Macerata si prepara a vivere un Carnevale vivace e colorato, con un programma di eventi che si estende da oggi fino a martedì. Sfilate, spettacoli, musica e iniziative dedicate ai bambini animeranno città come Macerata, Tolentino, San Severino e Montecassiano, nonostante le preoccupazioni legate alle previsioni meteorologiche. Quest'anno, la festa vede la madrina speciale Katia Buchicchio, Miss Italia 2025, a Macerata. Macerata in festa: il corteo e la presenza di Miss Italia. Il Carnevale Maceratese prenderà il via oggi pomeriggio ai giardini Diaz con un corteo che promette di essere uno spettacolo per tutte le età.

