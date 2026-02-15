Carnevale di Ivrea chi è l’impiegata che spende 30mila euro per essere Vezzosa Mugnaia | parte la tre giorni di battaglia delle arance

Un’impiegata di Ivrea ha speso 30.000 euro per partecipare come Vezzosa Mugnaia al Carnevale, causando sorpresa tra i cittadini. La decisione di investire una somma così significativa ha attirato l’attenzione di molti, specialmente perché si tratta di una semplice dipendente comunale. Ieri sera, 14 febbraio, l’edizione 2026 del carnevale è ufficialmente iniziata con la proclamazione e l’uscita della Mugnaia dal balcone del Municipio.

Ieri sera, 14 febbraio, l’edizione 2026 del carnevale di Ivrea è entrata nel vivo con la proclamazione e l’affaccio dal balcone del Municipio della Vezzosa Mugnaia. Quest’anno è la 33enne Valentina Campesato in Mantovani, figlia di Bruno e Lucia Prelle. Lavora come impiegata amministrativa in un’azienda locale e, il 31 agosto 2024, ha sposato Manuel Mantovani. Come tutte le altre donne che hanno impersonificato la Mugnaia, Campesato spenderà circa 30mila euro. Servono per pagare l’abito bianco da indossare fino a martedì grasso, le mimose e le caramelle da lanciare durante i cortei storici con gli altri personaggi, pranzi e offerte benefiche che – da tradizione – sono a carico della donna che impersonifica lo storico personaggio.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Domenica 15 febbraio torna il Carnevale di Ivrea con la tradizionale Battaglia delle arance.

Quando arriva febbraio, Ivrea si trasforma.

