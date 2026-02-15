Carnevale di Avellino 2026 | la memoria collettiva che si fa rito civile

Il Carnevale di Avellino del 2026 nasce dalla voglia di riscoprire le tradizioni e di rafforzare il senso di comunità. La manifestazione, che richiama tanti cittadini, si svolge quest’anno nel centro storico, dove si sono allestite sfilate di carri e maschere fatte a mano da volontari locali. In questa occasione, la città si anima di colori e musica, rendendo evidente come le celebrazioni popolari siano anche un modo per mantenere vivi i ricordi condivisi.

C'è un momento, in certe città di provincia, in cui il tempo sembra sospendersi non per evasione, ma per necessità. Ad Avellino accade quando il Carnevale attraversa il centro come una lenta processione laica, un rito che non chiede soltanto di essere guardato, ma compreso. Il corteo scorre lungo Corso Vittorio Emanuele, si addensa davanti alla Villa Comunale, lambisce la Chiesa del Rosario, si apre infine in Piazza Libertà. È una geografia minuta, quotidiana, quasi dimessa. Eppure, per un tratto, diventa teatro. Non quello delle illusioni, ma quello della memoria. Perché qui il Carnevale non è soltanto un fatto di coriandoli e di costumi: è una forma di sopravvivenza culturale, una lingua che rifiuta di estinguersi.