Carnevale canturino oggi la terza sfilata | tornano i giganti di cartapesta tra musica e punti ristoro

Oggi, domenica 15 febbraio, a Cantù si svolge la terza sfilata del Carnevale, dopo che le condizioni climatiche hanno permesso di riprendere le celebrazioni. La manifestazione ritorna con i giganteschi carri di cartapesta, accompagnati da musica dal vivo e punti ristoro lungo il percorso. La città si anima di colori e allegria, attirando numerosi spettatori che vogliono vivere questa tradizione.

Domenica 15 febbraio 2026 appuntamento dalle 14, con apertura ingressi alle 13.30: il Comune ricorda i provvedimenti viabilistici nelle vie del circuito e nelle strade limitrofe Cantù si rimette in maschera: oggi, domenica 15 febbraio, va in scena la terza sfilata del Carnevale canturino, nell’anno della centesima edizione. L’appuntamento è nel centro cittadino con colori, musica e i carri allegorici che torneranno a percorrere il circuito tradizionale, accompagnati da gruppi mascherati e bande. L’apertura degli ingressi è prevista alle 13.30, l’avvio dello spettacolo alle 14 e l’inizio della sfilata alle 14.🔗 Leggi su Quicomo.it Carnevale di Viareggio: giganti di cartapesta contro guerra e crisi climatica Sul lungomare di Viareggio, con il mare che si fa ascoltare ancora all’alba, si sta preparando l’ennesima edizione del Carnevale. Pesaro, Carnevale al traguardo: sfilata e festa in musica per sostenere la Pediatria dell’ospedale. Pesaro si prepara a chiudere la sua 69ª edizione di Carnevale con una festa speciale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Carnevale canturino, oggi la terza sfilata: tornano i giganti di cartapesta tra musica e punti ristoro; Tornano al Carnevale canturino i Magnan de Cantù; Carnevale di Cantù, buona la seconda. Cinquemila al corteo; Bagolino e gli altri, Carnevale nel segno della tradizione. Carnevale canturino, oggi la terza sfilata: tornano i giganti di cartapesta tra musica e punti ristoroDomenica 15 febbraio 2026 appuntamento dalle 14, con apertura ingressi alle 13.30: il Comune ricorda i provvedimenti viabilistici nelle vie del circuito e nelle strade limitrofe ... quicomo.it Buona la prima, il Carnevale Canturino dei 100 anni fa subito segno: folla, allegria, super carri e tanto divertimentoQui i protagonisti della giornata inaugurale della kermesse. Video e gallery di una domenica di grande divertimento. Il bis tra sette giorni sullo stesso anello cittadino. ciaocomo.it Da otto anni Colisseum sfila accanto al carro Bentransema, portando coreografie create appositamente per il Carnevale Canturino. Una parte del corteo è formata dal nostro gruppo della scuola di danza: ogni anno mettiamo cuore, entusiasmo e tanta voglia facebook