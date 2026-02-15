Carnevale canturino oggi la terza sfilata | tornano i giganti di cartapesta tra musica e punti ristoro

Da quicomo.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 15 febbraio, a Cantù si svolge la terza sfilata del Carnevale, dopo che le condizioni climatiche hanno permesso di riprendere le celebrazioni. La manifestazione ritorna con i giganteschi carri di cartapesta, accompagnati da musica dal vivo e punti ristoro lungo il percorso. La città si anima di colori e allegria, attirando numerosi spettatori che vogliono vivere questa tradizione.

Domenica 15 febbraio 2026 appuntamento dalle 14, con apertura ingressi alle 13.30: il Comune ricorda i provvedimenti viabilistici nelle vie del circuito e nelle strade limitrofe Cantù si rimette in maschera: oggi, domenica 15 febbraio, va in scena la terza sfilata del Carnevale canturino, nell’anno della centesima edizione. L’appuntamento è nel centro cittadino con colori, musica e i carri allegorici che torneranno a percorrere il circuito tradizionale, accompagnati da gruppi mascherati e bande. L’apertura degli ingressi è prevista alle 13.30, l’avvio dello spettacolo alle 14 e l’inizio della sfilata alle 14.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Carnevale di Viareggio: giganti di cartapesta contro guerra e crisi climatica

Sul lungomare di Viareggio, con il mare che si fa ascoltare ancora all’alba, si sta preparando l’ennesima edizione del Carnevale.

Pesaro, Carnevale al traguardo: sfilata e festa in musica per sostenere la Pediatria dell’ospedale.

Pesaro si prepara a chiudere la sua 69ª edizione di Carnevale con una festa speciale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Carnevale canturino, oggi la terza sfilata: tornano i giganti di cartapesta tra musica e punti ristoro; Tornano al Carnevale canturino i Magnan de Cantù; Carnevale di Cantù, buona la seconda. Cinquemila al corteo; Bagolino e gli altri, Carnevale nel segno della tradizione.

Carnevale canturino, oggi la terza sfilata: tornano i giganti di cartapesta tra musica e punti ristoroDomenica 15 febbraio 2026 appuntamento dalle 14, con apertura ingressi alle 13.30: il Comune ricorda i provvedimenti viabilistici nelle vie del circuito e nelle strade limitrofe ... quicomo.it

Buona la prima, il Carnevale Canturino dei 100 anni fa subito segno: folla, allegria, super carri e tanto divertimentoQui i protagonisti della giornata inaugurale della kermesse. Video e gallery di una domenica di grande divertimento. Il bis tra sette giorni sullo stesso anello cittadino. ciaocomo.it