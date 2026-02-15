Carnevale Baraonda ecco tutti i carri che sfilano martedì

Il Carnevale Baraonda si avvia verso la fine, con la sfilata di martedì alle 15 in centro. La manifestazione coinvolge diversi gruppi mascherati, tra cui le maschere ufficiali di San Giorgio e Fermo, come Lu Cucà e Re Carnevale. La parata attraversa le vie principali della città, attirando numerosi spettatori lungo il percorso. Tra le figure più attese, ci sono Mengone Torcicolli e Lisetta, che apriranno il corteo con i loro costumi colorati. La sfilata conclude le celebrazioni di quest’anno, lasciando un ricordo vivace tra i partecipanti e gli spettatori.

Baraonda ai titoli di coda, martedì alle 15 sfilata per le vie del centro del corteo mascherato. Il gruppi partecipanti in ordine di sfilata, con in testa le maschere ufficiali sangiorgesi e fermane: Lu Cucà, Re Carnevale di psg, Re carnevale di Fermo, Mengone Torcicolli, Lisetta. Di seguito i gruppi: Gruppo locale (Porto San Giorgio) Harry Potter magic in style, Scuola infanzia San Gaetano (Porto San Giorgio) Fiori, alberi e pace, il carnevale ci piace, Scuola infanzia Borgo Costa-primaria Petetti (Porto San Giorgio) Per il mondo su e giù canta la pace anche tu, Centro sociale Salvano-Scuola infanzia Salvano (Fermo) L'essenziale è invisibile agli occhi, Contrada Torre di Palme-primaria Salvano (Fermo) L'algoritmo calcola, l'uomo coltiva, Scuola infanzia e primaria Borgo Rosselli (Porto San Giorgio) Dance School anni '80), Associazione sportiva sinaptica (Fermo) Il sistema solare della diversità, Istituto scolastico Porto San Giorgio Don Lorenzo Milani (Fermo) La congrega medioevale, Gli studiosi di Porto San Giorgio (Porto San Giorgio) Il gran galà medioevale, I professionisti di Porto San Giorgio (Porto San Giorgio) Ciurma in maschera, I quartieri di Porto San Giorgio (Porto San Giorgio) Il mondo del fantasy, Pro loco (Altidona) La fiesta mexicana, Scuola infanzia Salvadori-Capoluogo (Porto San Giorgio) Sotto il segno del dragone, 14) La Zurla (Comunanza) Il conclave e la zurla.