Carnevale Ascolano | Resilienza e Tradizioni tra Pioggia e la Magia dei Moccoli il Falò di Castignano atteso
Il Carnevale di Ascoli Piceno si svolge nonostante la pioggia che ha sfidato le tradizioni locali. La pioggia ha complicato le celebrazioni, ma le maschere e i cortei sono riusciti a trovare spazio tra le nuvole. I “Moccoli”, simbolo della festa, sono stati protagonisti anche in condizioni meteo difficili. Nel frattempo, a Castignano si aspetta il tradizionale falò che segnerà il momento clou del carnevale.
Carnevale Ascolano: Tra Resilienza, Tradizioni e la Magia dei “Moccoli”. Il Carnevale in provincia di Ascoli Piceno è entrato nel vivo, con celebrazioni che si sono svolte nonostante le avverse condizioni meteorologiche. I comuni di Pozza, Umito, Comunanza e Castignano sono al centro di un programma ricco di eventi che culminerà con la suggestiva sfilata dei “moccoli” e il tradizionale falò a Castignano, un rito antico che rappresenta il cuore pulsante del Carnevale locale. Un Avvio Sotto la Pioggia, Ma con Entusiasmo Inalterato. Le prime celebrazioni del Carnevale hanno preso il via ieri nei comuni di Pozza e Umito.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il Carnevale di Salbertrand: tra il gusto dei tortelli e la magia del falò
A Salbertrand, in Alta Valle Susa, il Carnevale si anima con le tradizioni di sempre.
Tradizioni in fiamme: la battaglia per i falò storici tra rigore normativo e identità locale
Il dibattito sui falò storici come la Giubiana e Sant'Antonio coinvolge le comunità di Lecco e della Brianza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
