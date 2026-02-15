Carnevale Ascolano 2026 | Pioggia Cantieri e Satira Sociale Resistono nelle Cento Torri

Il Carnevale Ascolano del 2026 si svolge nonostante la pioggia battente e i cantieri che bloccano alcune strade del centro, creando disagi per chi partecipa alla festa. La tradizione resiste, attirando comunque centinaia di persone che assistono alle sfilate e alle satira sociale che si manifesta nelle maschere e nei carri. La pioggia ha reso difficile l’organizzazione, ma non ha fermato la voglia di festeggiare tra le Cento Torri.

Carnevale Ascolano: Una Festa Ostinata tra Pioggia, Cantieri e Satira Sociale. Il Carnevale ascolano del 2026 ha sfidato la pioggia e i numerosi cantieri che interessano il centro storico, attirando centinaia di partecipanti e migliaia di visitatori nelle Cento Torri durante il fine settimana. L’evento, radicato nella tradizione del Piceno, ha offerto uno spettacolo di satira e ironia, affrontando tematiche locali e nazionali nonostante le difficoltà logistiche. La cancellazione di manifestazioni simili in altre città della regione, come San Benedetto del Tronto e Sant’Egidio alla Vibrata, ha contribuito a concentrare un pubblico ancora più ampio ad Ascoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Carnevale di Tolentino è stato rinviato a causa della pioggia intensa che ha colpito le Marche questa mattina.

Il Carnevale di Ascoli Piceno si svolge nonostante la pioggia che ha sfidato le tradizioni locali.

