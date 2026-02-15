Carnevale a rischio maltempo nelle Marche | Tolentino rinviato Macerata e Civitanova resistono alla pioggia

Il Carnevale di Tolentino è stato rinviato a causa della pioggia intensa che ha colpito le Marche questa mattina. La pioggia ha reso impossibile organizzare la sfilata, portando gli organizzatori a spostare l’evento in una data futura. Mentre Tolentino si ferma, le celebrazioni a Macerata e Civitanova proseguono, anche se il cielo rimane minaccioso. La pioggia continua a cadere, ma le due città resistono con qualche adattamento.

Tolentino rinvia il Carnevale: la pioggia vince sulla festa, Macerata e Civitanova reggono. Il Carnevale di Tolentino, nelle Marche, non si svolgerà oggi come previsto a causa del maltempo. La pioggia intensa ha costretto il Comune a rinviare la sfilata, che vedeva coinvolti oltre 500 figuranti, a domenica prossima. Le celebrazioni sono invece proseguite regolarmente a Macerata e Civitanova, nonostante un cielo grigio e la necessità di un abbigliamento più pesante. Un evento a rischio: la decisione del Comune. La decisione di rinviare il Carnevale di Tolentino è arrivata dopo un'attenta valutazione delle condizioni meteorologiche e dei rischi per la sicurezza dei partecipanti.