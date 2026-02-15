Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma | tutte le sfilate le date e gli eventi da non perdere
Il Carnevale 2026 nel Lazio si svolgerà tra gennaio e febbraio, attirando migliaia di persone nelle strade di Roma e delle altre città. Le sfilate con carri decorati e gruppi mascherati si susseguiranno in diversi quartieri, creando un’atmosfera vivace e spensierata. Quest’anno, alcune parate tradizionali tornano in presenza dopo due anni di stop, e le comunità locali preparano eventi speciali per coinvolgere tutti, dai più piccoli agli anziani.
Il Carnevale 2026 nel Lazio si annuncia più colorato che mai. Tra sfilate storiche, carri allegorici, maschere tradizionali e feste di comunità, da gennaio a febbraio la regione si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Che siate amanti delle tradizioni popolari o in cerca di eventi per tutta la famiglia, qui trovate l'elenco completo e aggiornato dei Carnevali laziali, con luoghi e date, pronto all'uso. Roma e dintorni: gli eventi principali. Carnevale Tiberino. Sabato 14 febbraio, tra acqua e terra, ci sarà la sfilata fluviale sul Tevere: partenza da Scalo De Pinedo alle 10 e arrivo a Castel Sant'Angelo alle 13.
Festa di #carnevale a scuola. Papà metto la maglia della nostra #Lazio e vado, poi parte la musica e #Paride inizia a saltare sulle note di #Pedro … Pedro, Pedro, Pedro, Pe Praticamente il meglio di Santa Fe Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe Fidati di me #Forz x.com
Ciociaria Oggi. . #Carnevale, la tradizione è salva. Il rogo del generale #Championnet è stato autorizzato dalla Regione Lazio, ma con qualche accorgimento da parte del Comune e dei cittadini. Ecco quali Un servizio di @_josephinec facebook
