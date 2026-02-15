Carlo Conti a Domenica In la verità su Pucci e un grande annuncio | Bocelli all’Ariston

Carlo Conti è stato ospite a Domenica In domenica 15 febbraio, portando una notizia importante: Andrea Pucci sarà presente sul palco dell’Ariston. Conti ha anche confermato che Andrea Bocelli si esibirà al Festival di Sanremo, annunciando l’evento con entusiasmo. La puntata si è conclusa con una sorpresa che ha emozionato il pubblico in studio e a casa.

Ospite speciale di Domenica In nella puntata di domenica 15 febbraio, il direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti. "Mi ha inviato un messaggino, annunciando un grande scoop ", ha detto Mara Venier nel corso dell'anteprima del suo show. E c'è da dire che il presentatore non ha mentito. Carlo Conti emozionato. Col mare alle spalle, godendo di una bella giornata ricca di sole, Carlo Conti si dice pronto a parlare di "musica, musica, musica a Sanremo". Al netto delle polemiche che, come al solito, hanno accompagnato le scelte di Big, ospiti e co-conduttori, il direttore artistico si dice sereno, come al suo solito. Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In: "Andrea Bocelli super ospite della serata finale" Carlo Conti ha annunciato in diretta a Domenica In che Andrea Bocelli sarà il grande ospite della serata finale di Sanremo 2026, sorprendendo il pubblico con questa scelta. Andrea Bocelli super ospite della serata finale di Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti a Domenica In Durante la diretta di Domenica In del 15 febbraio, Carlo Conti ha confermato che Andrea Bocelli si esibirà come grande ospite nella serata conclusiva di Sanremo 2026. Festival di Sanremo, arriva Bocelli nella serata finale. L'annuncio di Carlo Conti a «Domenica In»Questa volta l'annuncio Carlo Conti lo da in collegamento con «Domenica In» (di solito lo fa al Tg1): Andrea Bocelli salirà sul palco del Teatro Ariston nella serata finale di sabato 20.